الزمالك ينتظم في معسكر بالإسكندرية غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عصر غد الأحد استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ثم يتوجه للإسكندرية لبدء المعسكر.



شهدت التقسيمة التي خاضها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي، تألق الرباعي محمد عبد الشافي وحازم إمام ومصطفى فتحي وعمر السعيد.

وظهر فتحي وحازم إمام بأداء متميز خلال التقسيمة، وصنعا أكثر من هدف، بينما سجل عمر السعيد وعبد الشافي أهدافا نالت إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أشرف على التقسيمة.



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف كارتيرون برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق، لمتابعة التقسيمة وتولى إدارتها تحكيميا.

بينما جاءت التقسيمة الأخرى بين اللاعبين تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك.

ويخوض الفريق الفائز في التقسيمة الأولى مباراة أخرى مع الفائز من التقسيمة الثانية خلال المران.

حصل محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حصول شبانة على راحة بعد شعوره ببعض الإجهاد، حيث فضل الجهازان الفني والطبي للفريق منحه الراحة.

ومن المقرر أن ينتظم شبانة في تدريبات الزمالك غدا الأحد بشكل طبيعي بعد تحسن حالته.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم السبت.

وتحدث كارتيرون مع طارق حامد عن أهمية دوره مع الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية.

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، واللاعبين لشرح المطلوب منهم خلال مران الفريق مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث بدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب.. ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.