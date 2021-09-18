عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينتظم في معسكر بالإسكندرية غدًا

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عصر غد الأحد استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ثم يتوجه للإسكندرية لبدء المعسكر.

شهدت التقسيمة التي خاضها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي، تألق الرباعي محمد عبد الشافي وحازم إمام ومصطفى فتحي وعمر السعيد.

وظهر فتحي وحازم إمام بأداء متميز خلال التقسيمة، وصنعا أكثر من هدف، بينما سجل عمر السعيد وعبد الشافي أهدافا نالت إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أشرف على التقسيمة.


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف كارتيرون برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق، لمتابعة التقسيمة وتولى إدارتها تحكيميا.

بينما جاءت التقسيمة الأخرى بين اللاعبين تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك.

ويخوض الفريق الفائز في التقسيمة الأولى مباراة أخرى مع الفائز من التقسيمة الثانية خلال المران.

حصل محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حصول شبانة على راحة بعد شعوره ببعض الإجهاد، حيث فضل الجهازان الفني والطبي للفريق منحه الراحة.

ومن المقرر أن ينتظم شبانة في تدريبات الزمالك غدا الأحد بشكل طبيعي بعد تحسن حالته.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم السبت.

وتحدث كارتيرون مع طارق حامد عن أهمية دوره مع الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية.

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، واللاعبين لشرح المطلوب منهم خلال مران الفريق مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث بدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب.. ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.

لفرنسي باتريس كارتيرون عبد اللطيف أبو رجيلة نادي الزمالك باتريس كارتيرون

موضوعات متعلقة

جلسة مع اللاعبين .. تفاصيل مران الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون

ترشيحاتنا

البنك المركزي:51.01 مليار جنيه صافي أرباح الجهاز المصرفي يونيو الماضي

أهلا مدارس.. حماية المستهلك: "لو المواطن ملقاش تخفيضات 25% هنرجعله فلوسه"

"العائدون من الكويت".. المتهم فارس: نقلت عبوات لـ ملثمين فجروا بها برج كهرباء على صحراوي الإسكندرية

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

السلطات الجزائرية تسمح لشقيق الرئيس بوتفليقة بحضور جنازته

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة المطالبين بإعادة التصحيح اليدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

التعليم: لن يوجد طالب يحصل على الإعدادية لايعرف القراءة والكتابة

إثيوبيا ترسل قوات خاصة لحماية سد النهضة

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

الصفقة 14.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ