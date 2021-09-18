المجتمعات العمرانية: دعم الرئيس السيسي سبب فوزنا بجائزة المستوطنات البشرية

علق المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021.

وقال ممدوح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي” إن الهيئة تعمل بشكل واضح ومستمر في جميع المجالات منذ 5 سنوات، وبناء على تلك الجهود تم ترشيحها إلى المسابقة العالمية بعد تقديم تقرير عن جهودها في كافة المجالات.

وتابع: أن التقرير الذي تقدمت به الهيئة تضمن جهود الدولة فى ملف الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، معقبا:" الهيئة نفذت 400 ألف وحدة سكنية وتعمل على الانتهاء من 300 ألف من مليون وحدة سكنية تنشئها الدولة".



وأضاف ممدوح،أنه تم ترشيح الهيئة من بين 170 مرشحا من قبل العديد من البلدان العالمية، وبعد الترشح بفترة حصلت الهيئة على الجائزة، مشيراً إلى أن الهيئة وجدت دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تسبب في حصولها على تلك الجائزة والفوز بها من بين 170 مرشحا.



أوضح عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة عملت على تطوير الأداء البشري والمهني على جميع المحاور، بداية من ملف الإسكان الاجتماعي ودعمه، والعمل على تطوير العشوائيات،

وتابع: بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوصيل المرافق وتغذية التجمعات بالكهرباء، والأبراج فى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها الكثير و العمارات في المدن الجديدة، مؤكداً انه سيتم افتتاح تلك المدن الجديدة تباعاً خلال الفترة المقبلة.