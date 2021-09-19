هينسي تضع لمساتها الفريدة على بيك اب فورد F150.. فيديو وصور

استطاعت شركة هينسي للتعديلات، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والتي تأتي على الطريقة الخاصة بها، معتمدة على إصدارات تحمل شعارات لأكبر العلامات التجارية حول العالم، مثل النسخة الأمريكية والتي تعد نجمة هذا الموضوع عملاقة الـ بيك اب فورد F150 لتزداد قوة هذه الشاحنة الفريدة وتصبح أكثر دعمًا بلمسات هينسي المميزة.

تعديلات هينسي لعملاقة البيك اب فورد F150

وجاءت النسخة فورد F150 في ثوب جديد وباسم جديد أيضا، حيث لقبت بـ هينسي فينوم 775 فورد F150، بينما ظهرت السيارة بإطلالة عملاقة بالفعل حيث ترتكز على عجلات 35 بوصة ذات نقشات بارزة وغاشرة تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، تدعمها جنوط معدنية قوية التصميم تضم بداخلها حرف H الخاص بشعار هينسي المعروف.

ويبدو أن التعديلات الخارجية جاءت بنسبة ارتفاع يبلغ 6 بوصة، لترتفع السيارة عن النسخة القياسية، مع تألقها بصادم أمامي باللون الاسود، يحتوي على مصابيح للضباب، وكشاف ضوئي في المنتصف، مع أنظمة التعليق القياسية القوية، ولاشك أن الإطلالة الخارجية تبدو مبهرة في جميع الأحوال، حيث تتميز بمفهوم البيك اب العملاق مع نظام ثنائي الكابينة، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم عدواني المظهر، ولمسات لامعة من الكروم تزين الشبكات الأمامية والمقابض والمرايات الجانبية.

تجهيزات الشاحنة هينسي فينوم 775 فورد F150 وسعرها المتوقع

أما عن القدرات الفنية للشاحنة هينسي فينوم 775 فورد F150 فهي تعتمد على محرك ثماني الإسطوانات طراز V8، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 775 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 929 نيوتن/متر، ويذكر أن هذه النسخة سوف يتراوح سعرها بين 90 ألف دولار و110 آلاف دولار أي مايعادل 1.395.000 جنيه و1.705.000 جنيه.