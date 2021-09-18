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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استجابة لنداء رئيس النادي.. مشجع يتبرع بـ نصف مليون جنيه لدعم الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تبرع أحد مشجعي نادي الزمالك بمبلغ نصف مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء  في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

 

وحرص المشجع الزملكاوى على التبرع بمبلغ نصف مليون جنيه استجابة للمبادرة التي أطلقها الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك  بعدما طلب الجماهير بضرورة التبرع لانتشال النادي من أزمته المالية.

 

وكان حسين لبيب قد  ظهر عبر قناة إم بي سي مصر فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو اديب  وطالب الجماهير بالتبرع للنادي قائلًا : لو سمحتم ساعدونا لنجدة النادي هذا الشهر لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه سنحل مشاكل النادي للشهور المقبلة.

 

تفاصيل مران الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون

 

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، واللاعبين لشرح المطلوب منهم خلال مران الفريق مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، بدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب.. ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.

 

كارتيرون يجتمع بطارق حامد


عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم السبت.

وتحدث كارتيرون مع طارق حامد عن أهمية دوره مع الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، واللاعبين لشرح المطلوب منهم خلال مران الفريق مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث بدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب.. ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

 

شبانة يحصل على راحة من التدريبات 


حصل محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حصول شبانة على راحة بعد شعوره ببعض الإجهاد، حيث فضل الجهازان الفني والطبي للفريق منحه الراحة.

ومن المقرر أن ينتظم شبانة في تدريبات الزمالك غدا الأحد بشكل طبيعي بعد تحسن حالته.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد

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مشجعي نادي الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب الزمالك

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