بعد تغريدة هنيدي باتجاهه للغناء الشعبي|حمدي الميرغني: ضمني طبال لفرقتك

مازح الفنان حمدى الميرغني النجم محمد هنيدي بعد اعلانه اعتزال التمثيل واتجاهه للغناء الشعبي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



كتب الميرغني عبر حسابه بموقع "تويتر": "وطبقاً لقرار نقابة الموسيقين اللي هو لازم تغني بفرقة مش بفلاشة أرجو انضمامي لفرقتك يانجم كطبال".



هنيدي كتب عبر حسابه على"تويتر" بعض التغريدات ممازحا جمهوره، أولها أنه اتخذ قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ لمهنة مطرب أفراح شعبي.

وتابع محمد هنيدي في تغريداته موضحا أنه سيتلقى حجوزات حفلات الزفاف نهاية الشهر الجاري كاتبا: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول"، وطالب جمهوره بعدم السخرية من قراراته الصباحية.