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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يفسخ تعاقده مع لاعبه البرازيلي باولينيو بالتراضي

باولينيو
باولينيو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، فسخ عقد لاعبه البرازيلي باولينيو بالتراضي بين الطرفين.

 

ونشر نادي أهلي جدة بيانًا عبر حسابه على موقع “ تويتر” ، أرجع فيه سبب فسخ العقد بسبب الظروف الطارئة التي أخبر بها النادي، وهو ما انعكس عليه فنيًا وذهنيًا على أرض الملعب.

 

وبحسب بيان النادي، فأن باولينيو أبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.

 

وتشير التقارير الصحفية أن مرض والدة باولينيو وتعرض منزله للحرق أديا لطلب اللاعب فسخ عقده.

 

جدير بالذكر أن باولينيو لعب لعدد من الفرق أبرزها برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وانتقل لأهلي جدة في الميركاتو الصيفي المنقضي بعد نهاية عقده مع جوانزو إيفرجراند الصيني.

باولينيو الاهلي السعودي اهلي جدة توتنهام هوتسبير أهلي جدة السعودي

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