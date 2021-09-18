الإسكان تكشف أهمية حصولها على جائزة الأمم المتحدة في تطوير العمران المستدام

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان ، إن هذه أول مرة تقوم هيئة المجتمعات بالتقديم علي جائزة الأمم المتحدة في مجال تطوير العمران المستدام ، مؤكدا أنها جائزة سنوية يتقدم لها عدد من الجهات التي تعمل في العمران.



واضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي " ، إن هذه الجائزة بمثابة تكريم لجميع المجهودات التي تبذل في الدولة المصرية ، مؤكدا أن الحصول علي الجائزة كان بسبب دعم رئاسي من الرئيس السيسي وهذه الجائزة وضعت هيئة المجتمعات علي قائمة الجهات الرسمية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم.



واوضح عبد الخالق ، أن مصر أصبحت من الدول التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 يتم الأن ترجمتها إلي مخطط استراتيجي قومي وهيئة المجتمعات تساهم في جزء من تحقيق هذه الرؤية.

وتابع ، أن المناطق غير المخططة في مصر تتجاوز مساحتها 40% من مساحة عمران المدن المصرية.