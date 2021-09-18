بالأبيض والأسود.. دارين حداد تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد ، التي حظيت بلقب ملكة الإثارة، جمهورها مجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت "دارين " في الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بتقنية الابيض والاسود، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها، بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها .



يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.