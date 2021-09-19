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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ11.5 مليار جنيه .. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، عن بيع أذون خزانة، اليوم الأحد 19-9-2021، أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
 

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 44 مليار جنيه.

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وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 5 مليارات  جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 32.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر


وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.

الفجوة التمويلية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الموازنة العامة أجل 91 يوما

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