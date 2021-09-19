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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق ضخم يقترب من أكبر شجرة في العالم

صدى البلد

 يجتاح حريق هائل الغابات القديمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقترب  هذا الحريق المروع الذي يهدد الحياة البرية من أكبر شجرة في العالم مهددًا بالقضاء عليها.

يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حريق في منتزه سيكويا الوطني بعد أن امتد إلى مسافة ميل واحد من بعض التضاريس الطبيعية الأكثر روعة في العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

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تم تغليف قاعدة "الجنرال شيرمان" البالغ من العمر 2500 عام ، وهي شجرة يبلغ ارتفاعها 275 قدمًا وهي الأكبر من حيث الحجم على هذا الكوكب ، بألمنيوم مقاوم للحريق كملاذ أخير.

وتسببت صدمتان من صاعقة في اندلاع الحرائق ، والتي تُعرف مجتمعة باسم مجمع KNP ودمرت 18 ميلاً مربعاً من الغابات حتى الآن، وقد تم إجلاء حوالي 2500 شخص من منازلهم وقامت أطقم العمل بتجريف خندق بين الغابة والمجتمع لمنع انتشار الحريق إلى المنازل.

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حالت الظروف الجوية دون انتشار ألسنة اللهب في الأيام الأخيرة، لكن من المتوقع أن تهب رياح عاصفة وانخفاض الرطوبة يوم الأحد، وهي ظروف مثالية لنشوب حريق هائل.

 

حريق كاليفورنيا الحريق الحياة البرية أكبر شجرة في العالم

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