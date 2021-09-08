لجلب المطر.. إجبار 6 فتيات على خلع ملابسهن والسير عاريات بشوارع الهند

في محاولة لإنهاء الجفاف الشديد الذي تعاني منه عدد كبير من المقاطعات في الهند؛ أُجبِرت 6 فتيات صغيرات، على خلع ملابسهن، والسير عاريات في الشوارع لـ جلب المطر.

وأجبر السكان المحليون- الذين يتبعون خرافة هندية قديمة- الفتيات الصغيرات على السير في القرية، عاريات مع ضفدع يركب على عمود خشبي متوازن فوق أكتافهن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي أثناء سيرهن في القرية، سارت النساء بجانبهن؛ تُغنِّين أغاني التسبيح لإله المطر، وتوقفت الفتيات عند كل منزل وتوسلن للحصول على المواد الغذائية، مثل الخبز والدقيق، والتي تم التبرع بها بعد ذلك إلى باندارا، أو مطبخ المجتمع، الذي تم نصبه أمام معبد القرية.



وقال "كريشنا تشيتانيا" رئيس مقاطعة داموه، إن آباء الفتيات سمحوا لهن بالمشاركة في الطقوس الغريبة، وفي بعض الحالات انضموا إليها، مضيفًا:"ليس هناك الكثير مما يمكن للحكومة المحلية فعله في هذه الحالات".

و أضاف: "يمكن للإدارة فقط توعية القرويين بعدم جدوى مثل هذه الخرافات وجعلهم يفهمون أن مثل هذه الممارسات لا تسفر عن النتائج المرجوة".

ومع ذلك طالبت مجموعة حقوق الأطفال الهندية الرئيسية- وهي اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل- بتفسير كامل من مسؤولي الحكومة المحلية عن تلك الطقوس الغريبة التي تنتهك أجساد الاطفال.