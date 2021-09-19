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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شائعة تقتل عروسا قبل زفافها

صدى البلد

في ظروف مأساوية توفيت عروس تبلغ من العمر 29 عامًا كان من المقرر أن تتزوج خلال أيام، ولكن مضاعفات فيروس كورونا المستجد  COVID-19 باعدت بينها وبين حفل زفافها وعريسها.

فقد وقعت العروس فريسة لـ الفيروس الفتاك بعد أن رفضت تلقي جرعة ضد الفيروس القاتل معتقدة أنه قد يؤثر على خصوبتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

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توفيت "سامانثا ويندل" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أخبرت الأسرة وسائل الإعلام أنها قررت تأجيل تلقيحها بعد أن أخبرها بعض زملائها عن مشاكل العقم بعد التطعيم  بلقاح كورونا COVID-19.
ونقلت عن عائلة سامانثا قولها: "على الرغم من تردد سامانثا بشأن مشاكل الخصوبة بعد التطعيم ، فقد خططت للحصول على جرعة، لكن قبل أيام فقط من موعد التطعيم ، بدأت تشعر بالتوعك الذي تبين فيما بعد أنه فيروس كورونا".

وأضافت العائلة :"المعلومات المضللة قتلتها"، في حديثها لوسائل الإعلام ، قالت الأسرة إن سامانثا قضت أيامها القليلة الماضية في التهوية ، وقبل دخولها إلى وحدة العناية المركزة ، سألت الطبيب إذا كان بإمكانها أخذ اللقاح.

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لكن الأوان كان قد فات بالنسبة لها بحلول ذلك الوقت، وفي أعقاب الحادث ، تحث أسرة سامانثا الجميع الآن على التطعيم في أقرب وقت ممكن، ونظرًا لارتفاع الحالات في جميع أنحاء العالم بعد اندلاع متغير دلتا من COVID-19 ، اقترح الخبراء أن الحصول على جرعات فقط يمكن أن يحمي الفرد من هجوم الفيروس القاتل.

عروس كورونا فيروس حفل زفافها COVID-19

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