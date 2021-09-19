حصان ينهي حياة طفلة بطريقة مأساوية

في لمح البصر انتهت حياة طفلة أسفل أقدام أحد الأحصنة بشكل مأساوي، حيث قتلت فتاة تبلغ من العمر عامين بعد أن سقطت من على حصان صغير أثناء تدريب فروسية.

كانت الطفلة الصغيرة تركب على ظهر الحصان مع أعضاء من المجموعة الخاصة بتعليم الفروسية عندما سقطت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد هرع المسعفون إلى مكان الحادث في شمال يوركشاير لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة وتوفيت متأثرة بجراحها.

وقال متحدث باسم المجموعة: "يمكننا أن نؤكد وقوع حادث مأساوي، عندما سقطت فتاة تبلغ من العمر عامين من على حصانها الصغير وفقدت حياتها بعد ذلك".



أكدت وكالة إسعاف يوركشاير الجوية أنها حضرت مكان الحادث ، حسبما ذكرت صحيفة "نورثرن إيكو" البريطانية، فقد كانت الطفلة مصابة بإصابات خطيرة إثر سقوطها بشكل مفاجئ بين قدم الحصان.