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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سئمت من الرجال.. عارضة أزياء تتزوج بمفردها

صدى البلد

بعد علاقات عاطفية متعددة لم يكتب لها أن تستمر، سئمت عارضة أزياء من الاعتماد على الرجال، لذلك قررت الزواج من نفسها بدلاً من ذلك، وبالفعل اتخذت خطواتها بشكل جدي.

اعتادت "كريس جاليرا" على الاعتقاد بأنها بحاجة إلى أن تكون في علاقة من أجل أن تكون سعيدًا وتتجنب الشعور بالوحدة، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ولكن بعد أن أمضت بعض الوقت كسيدة عزباء ، أدركت أنها تستطيع الوقوف على قدميها وتعتمد على نفسها دون حاجة لرجل، ,كشفت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا: "وصلت إلى مرحلة نضجت فيها ، أدركت أنني امرأة قوية".

وأضافت: "كنت دائمًا خائفة من أن أكون وحدي، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي، وعندما حدث ذلك ، قررت الاحتفال بذاتي".

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وبدلًا من الشعور بالإحباط وخيبة الأمل لكونها لم تتوفق في الحصول على زوج مناسب، ارتدت "كريس" فستان زفاف ووقفت أمام كنيسة كاثوليكية في ساو باولو بالبرازيل.

قالت عارضة الأزياء: "أردت إبراز أفضل ملامحي، وكنت سعيدة للغاية بهذه الخطوة"، ورغم إنها تلقت تعليقات مسيئة ولكنها لم تدع ذلك يعيقها.

علاقات عاطفية

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