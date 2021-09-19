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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في كلاسيكو الدوري الإيطالي.. يوفنتوس المترنح يصطدم بميلان المتصدر .. الليلة

ميلان ويوفنتوس
ميلان ويوفنتوس

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل فى كلاسيكو الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم بين  فريق ميلان الذي يحل ضيفاً ثقيلاً على يوفنتوس في التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب "أليانز ستوديم" ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 9 نقاط بينما لم يحصد يوفنتوس إلا نقطة واحدة بعد الخسارة في جولتين والتعادل في واحدة.

ويسعى السيدة العجوز لانتفاضة واستعادة التوازن بعد البداية الكارثية في رحلة استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي .

في المقابل يخطط ميلان لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والخروج من الأحزان الأوروبية بعد الهزيمة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا3-2.

وكشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، غياب مهاجمى الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي جيرو عن مواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في قمة  الدوري الإيطالي.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة : إبراهيموفيتش وأليفيه جيرو لن يتواجدا في مباراة يوفنتوس بسبب الإصابة.

وأضاف إن "إبرا" يريد أن يكون سوبرمان ولكن لن يتواجد ضد اليوفي في الوقت الذي يعاني فيها جيرو  من آلام أسفل الظهر بعد مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وشدد مدرب ميلان على أن هناك تفاهما بين لياو وثيو خلال المباريات الأخيرة  ولا أعتقد أن هناك خللًا، مؤكدا أن مباراة يوفنتوس مهمة للفريقين في ظل تطلعات كل فريق للفوز ونخوض كل مباراة بنفس العزيمة.

الكرة الإيطالية فريق ميلان يوفنتوس أليانز ستوديم السيدة العجوز

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