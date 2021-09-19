تعرف على مدينة السيارات العالمية.. وخبراء: كانت حلماً وأصبحت حقيقة

تعمل الدولة المصرية على إزالة جميع أوجه العشوائية فى حياة المصريين بمختلف أشكالها ، فنشاهد جميعاً تحول مناطق عشوائية إلى أخرى حضرية بل وعالمية .

ومؤخرًا أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى إحياء فكرة إنشاء مدينة السيارات العالمية ، للقضاء على العشوائية فى أسواق السيارات المتواجدة فى الشارع المصرى ، و تخفيف الضغط عن شوارع قلب القاهرة.

وبالفعل تعمل حاليا الدولة المصرى على قدم وساق لإنهاء مدينة السيارات العالمية ، والتى ستقام بطريق العين السخنة ، وتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومبان إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ابرز المعلومات عنها :

1- تقع مدينة السيارات الجديدة بطريق المحاجر على طريق العين السخنة – القطامية

2- تبلغ مساحة المدينة ٥٧ فدانا وتسع نحو ٤ آلاف سيارة

3- تتضمن شركات التأمين والبنوك والشعر العقاري وإدارات مرورية ومراكز فحص وخدمات

4- ستحتوى على فروع للمطاعم والكافيهات ومسجد واستراحات للعاملين

5- ستضم جميع معارض السيارات المتواجدة داخل احياء محافظة القاهرة بالإضافة إلى وحدة تراخيص كبيرة وشهر عقارى متطور بالإضافة إلى شركات التأمين المختلفة لتصبح مدينة متكاملة الخدمات.

6- تتضمن سوق السيارات الجديد سلسلة معارض وساحات للسيارات وسوق السيارات الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة كما تضمن استراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع كما يضم سوق السيارات الجديد مكتباً للشهر العقاري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف كما يضم عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، انه تم إحياء فكرة إنشاء مدينة السيارات المصرية النموذجية ، التى كانت قد طرحت منذ عدة سنوات ولكن لم تكتمل .

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" ان مدينة السيارات المصرية النموذجية ستضم العديد من معارض السيارات المتواجدة بها في القاهرة ، بسبب ان القانون حاليًا لا يرخص الكثير من معارض السيارات في القاهرة والتي تعمل بصورة مخالفة.

واوضح أبو المجد ان فكرة مدينة السيارات المصرية النموذجية تم طرحها للمرة الاولى فى عام 2008 ، وخصص لها 115 فدانا فى طريق القطامية ، ولكن محافظة القاهرة لم تستكمل المشروع وبالتالى توقف حلم انشاء مدينة مصرية للسيارات وقتها .

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات ، تقدمنا للمحافظة مرة اخرى ، حتى نحصل على موافقات لانشاء المشروع لتصبح ، مدينة عالمية مصرية حضارية للسيارات .

واكد أبو المجد ان مدينة السيارات المصرية النموذجية ستضم جميع معراض السيارات المتواجدة داخل احياء محافظة القاهرة ، بالاضافة الى وحدة تراخيص كبيرة وشهر عقارى متطور بالاضافة الى شركات التامين المختلفة لتصبح مدينة متكاملة الخدمات .

كما انه سيتم تحويل اماكن معارض السيارات القديمة المتواجدة داخل المدينة الى إدارية وبالتالى سينخفض الضغط داخل العاصمة ، من التكدس المرورى واستغلال الارصفة .

و قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن مدينة السيارات العالمية ، هو أمر يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع بالكامل.

وأضاف خبير صناعة السيارات المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يريد بفكرة إنشاء مدينة السيارات العالمية؛ عمل نقلة حضارية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري في قطاع السيارات.

وأوضح مصطفى أن مدينة السيارات العالمية تم إنشاؤها على ما يقارب الـ 57 فدانا؛ لتتسع لـ 4000 سيارة، وترتقي بخدمة بيع السيارات، وضمان حق المواطن في عملية البيع والشراء.

وأكد مصطفى أن مدينة السيارات العالمية ستكون عبارة عن بيئة آمنة للمواطن؛ لإتمام عملية البيع والشراء، وضمان حقوق الطرفين؛ بسبب تواجد قسم شرطة، ووحدة مرور، وشهر عقاري.

ونوه مصطفى بأن مدينة السيارات العالمية، ستكون منطقة جذب لمعارض السيارات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ للمميزات التي تضمها.

وأشاد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد برابطة تجار السيارات المصري، بإنشاء مدينة السيارات العالمية ، مؤكدا انها تعتبر خطوة كبيرة للنهوض بقطاع السيارات.

وأضاف رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد برابطة تجار السيارات المصري لـ"صدى البلد" ان الرئيس السيسي دائما ما يسعى الى النهوض بالمستوى المعيشي والثقافي والحضاري للمواطن المصري .

وأوضح حماد ان فكرة إنشاء مدينة السيارات العالمية على ارض مصرية ، تخدم قطاع السيارات بالكامل ، إضافة الى نقل الأسواق الخاصة للمركبات لتكون بشكل حضاري ومنظم بدلا من أن تكون عشوائية .

وتابع حماد أنه يتمنى أن تكون فكرة مدينة السيارات العالمية غير قاصرة على مدينة واحدة وإنما أكثر من مدينة حتى تسع جميع معراض السيارات المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ 6000 معرض سيارات .

وكان الرئيس السيسى قد شاهد أمس السبت ، اخر تطورات الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية ووجه الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحلات التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت".