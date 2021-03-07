خاص .. تفاصيل مشروع مدينة السيارات العالمية بمصر

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، انه تم احياء فكرة انشاء مدينة السيارات المصرية النموذجية ، التى كانت قد طرحت منذ عدة سنوات ولكن لم تكتمل .

واضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" ان مدينة السيارات المصرية النموذجية ستضم العديد من معارض السيارات المتواجدة بها في القاهرة ، بسبب ان القانون حاليًا لا يرخص الكثير من معارض السيارات في القاهرة والتي تعمل بصورة مخالفة.

واوضح أبو المجد ان فكرة مدينة السيارات المصرية النموذجية تم طرحها للمرة الاولى فى عام 2008 ، وخصص لها 115 فدان فى طريق القطامية ، ولكن محافظة القاهرة لم تستكمل المشروع وبالتالى توقف حلم انشاء مدينة مصرية للسيارات وقتها .

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات ، تقدمنا للمحافظة مرة اخرى ، حتى نحصل على موافقات لانشاء المشروع لتصبح ، مدينة عالمية مصرية حضارية للسيارات .

واكد أبو المجد ان مدينة السيارات المصرية النموذجية ستضم جميع معراض السيارات المتواجدة داخل احياء محافظة القاهرة ، بالاضافة الى وحدة تراخيص كبيرة وشهر عقارى متطور بالاضافة الى شركات التامين المختلفة لتصبح مدينة متكاملة الخدمات .

كما انه سيتم تحويل اماكن معراض السيارات القديمة المتواجدة داخل المدينة الى ادارية وبالتالى سينخفض الضغط داخل العاصمة ، من التكدث المرورى واستغلال الارصفة .

وتمنى أبو المجد تعاون قيادات محافظة القاهرة مع رابطة تجار السيارات فى تحقيق هذا الحلم الذى سيفيد جميع القطاعات ، لتصبح لدى مصر اول مدينة سيارات عالمية على ارضها .