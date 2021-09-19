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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: استقبال 546 ألف جرعة من لقاح استرازينكا

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة  "استرازينكا"، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيراً إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "استرازينكا" سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها ٧٨١ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "استرازينكا" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكر  مجاهد أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدًا المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

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