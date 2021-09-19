محمد رياض عن دوره في مسلسل النمر : ردود الفعل فاقت توقعاتي

أقيم أمس حفل مهرجان الفضائيات العربية ، في دورته الثانية عشر ، وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد على الريد كاربت من بينهم كل من حمادة هلال، ورانيا فريد شوقي، ومحمد الشرنوبي، وإلهام شاهين، وروجينا، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، نسرين طافش، مصطفي درويش، وآدم الشرقاوي، وغيرهم.

وأكد الفنان محمد رياض، عن سعادته بتكريمه في مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل النمر، ونه كان متوقع النجاح الكبير للمسلسل وردود الفعل فاقت توقعاته.

وأوضح محمد رياض، أن إهداء هذه الدوره لروح الفنان الراحل سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز، لافتة مهمة من المهرجان لأنهم أثروا الحياة الفنية بشكل كبير .

يذكر أن أحدث اعمال الفنان محمد رياض مسلسل النمر الذي تم عرضه في رمضان 2021 .

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح .

مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.