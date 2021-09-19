عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال معسكر الفريق.. موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بتخطي أحزان "الدوري" بتحقيق السوبر

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب استعداداً لمباراة الثلاثاء أمام طلائع الجيش الذي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري المصري.

 

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة مطولة مع لاعبيه في فندق الإقامة بالمعسكر المغلق ببرج العرب تضمنت شرح للطريقه التي سيخوض بها الفريق الأحمر تلك المباراة، وقال موسيماني خلال المحاضرة أن المنافس وهو طلائع الجيش فريق قوي للغاية ونجح في حرمانهم من الفوز في المباريات الأخيرة بالنسخة الأخيرة من الدوري.

 

وأضاف أنه دون شك هناك عناصر تغيرت في الفريق بضم لاعبين جدد لذا يجب أن يفرض الأهلي طريقته عليهم من البداية بالهجوم الضاغط وعدم ترك المساحات للمنافس الذي يجيد لاعبوه تلك النقطة، وشدد أنه لن يقبل بأي تهاون من جديد في الفترة المقبلة خاصة في ظل حالة الحزن الجماهيري علي بطولة الدوري الماضية.

 

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.

 

وسيكون علي دكة بدلاء الفريق الأحمر في تلك المباراة بعض العناصر التي يراهن موسيماني علي تألقها الموسم المقبل مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وكرم فؤاد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

النادي الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري بيتسو موسيماني إستاد الجيش المصرى ببرج العرب

ترشيحاتنا

تكليف مدير مكتب وزير الأوقاف بأداء خطبة الجمعة القادمة من البحيرة

كرته تصطدم بالقائم.. كوكا يشارك في تعادل قونيا سلبيا ضد جيرسونسبور بالدوري التركي

خطوتان للأمام.. ابنة بيليه تكشف تطور حالته الصحية بعد جراحة استئصال ورم

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ