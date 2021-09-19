الأوقاف: افتتاح 15 مسجدا بعد تجديدها الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الاوقاف 15 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة 24 /9 /2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه 196 مسجدًا ، منها 173 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا ، و 23 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف البحيرة

1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور

2. فوزي حسين – النوبارية

3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير

4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور

5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت

6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص

7. سويف – بسنتواى – مركز أبو حمص

8. كفر داود – وادي النطرون

9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر

10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص

11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات

12. صدناوي الكبير - السناوي

13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار



مديرية أوقاف سوهاج

14. الحفايظة – العوامر – العسيرات

15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف البحيرة

16. الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول