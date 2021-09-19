في الجونة.. عبير صبرى تستمتع بإجازتها على شاطئ البحر.. صور

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من مدينة الجونة أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وظهرت عبير صبري في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، على شاطئ البحر الأحمر بإطلالة مثيرة.



الفنانة عبير صبري، شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.