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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشارك مطرب الراب الجزائري سولكينج بروك في أغنية جديدة

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بمطرب الراب الجزائرى سولكينج بروك وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن من خلالها عن تقديم أغنية جديدة معه. 

وقال محمد رمضان : “قريبًا MR 1 & SOOLKING”. 

محمد رمضان 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان فى شرم الشيخ أعلنت عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل الذى يقام فى 15 أكتوبر المقبل.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل محمد رمضان فى شرم الشيخ التى تقام تحت شعار “أقوى حفلة فى شرم الشيخ” بين ثلاث فئات مختلفة الأولى 1000 والثانية 4000 والثالثة 5500.

رايحين نسهر 

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بوصول أغنية “رايحين نسهر” الي 250 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وكتب: “#الحمدلله أغنية #رايحين_نسهر ٢٥٠ مليون مشاهدة على #يوتيوب”.

قضية محمد رمضان 

تنظر محكمة النقض بجلسة 17 نوفمبر، نظر الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندى المحامى وكيلا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

إطلالة كاجوال.. محمد رمضان يشارك متابعيه بـ صورة جديدة

تعرف على اسعار حفل محمد رمضان فى شرم الشيخ

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة»، بدفع 6 مليون جنيه.

وطالب مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر في دعواه التي رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، فى  الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، بإلزام الأخير بدفع 6 مليون جنية تعويضا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.

وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مطرب الراب الجزائرى سولكينج بروك الجزائرى سولكينج بروك سولكينج بروك

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