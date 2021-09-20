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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 20-9-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الأثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين  20 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى، عند 4.18 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  فى بنوك( بلوم ، عودة، الأهلى المتحد ، المشرق) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  فى بنوك ( الأستثمار العربى،الإمارات دبى الوطني ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( المصرى للتنمية الصادرات ،الأهلي الكويتي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (التنمية الصناعية ، قناة السويس )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (قطر الوطني QNB، الإسكندرية ) مقابل الجنيه المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  فى بنوك ( أبوظبي الأول، التعمير والإسكان)نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين  مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع. 

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ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الكويت الوطني NBK، أبوظبي التجاري ،العربى الافريقى) نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى جنيه بنوك اليوم الأثنين الجنيه المصري

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