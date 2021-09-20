حالة غريبة.. العثور على سيدة تتحدث الإنجليزية بطلاقة ولا تتذكر اسمها

أصيبت الشرطة الكرواتية بالحيرة بعد العثو على امرأة ملطخة بالدماء ومصابة بالكدمات تتحدث "الإنجليزية بطلاقة" جالسة بالقرب من صخرة في البحر بجزيرة كرواتية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يعتقد أن المرأة، التي تبدوا أنها في الستينيات من عمرها ، رصدها صياد بينما كانت على صخور خشنة في جزيرة كرك ، كرواتيا.

وأوضحت الصحيفة أن المرأة الستينية عانت من جروح في وجهها وأخبرت السلطات أنها لا تملك أي فكرة عن كيفية وصولها إلى هناك.

سيدة مجهولة الهوية

وبحسب ما ورد كانت المرأة تتحدث الإنجليزية بطلاقة لكن السلطات لم تتمكن بعد من تأكيد جنسيتها.

فيما تم إنقاذ المرأة في النهاية من قبل فريق مكون من 14 شخصًا واضطروا إلى استخدام سيارات الدفع الرباعي والسير لمسافة ميلين فوق الصخور للوصول إليها.



قال المسؤولون إنها لم يكن لديها جواز سفر أو أوراق أو هاتف وبالكاد تستطيع شرب الماء لأنها كانت ضعيفة للغاية.

وورد أنها في المستشفى لتلقي العلاج الطبي، تم وصفها بأنها بطول 5 أقدام و 4 بوصات وشعر يصل إلى كتفها ، ونجت "عدة ليال" في منطقة من المعروف أن الدببة تتجول فيها ، وفقًا للخبراء.



