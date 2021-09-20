عضلات الملك تثير حيرة الجماهير.. ومخطط أحمال يكشف خطوات الحصول على فورمة مو صلاح.. فيديو

قال عمر شعراوي مخطط أحمال ومعد بدني لكرة القدم، إن الكثير من المشاهدين عندما شاهدوا عضلات محمد صلاح انتابتهم الحيرة وبدأوا يتسآلون ما الذى حدث للاعب محمد صلاح والذى جعلة يظهر بهذا الشكل فجأة؟.

وأضاف شعراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" ، أن سبب هذا الشكل هو اتباع محمد صلاح لنظام غذائي معين ونظام نوم ونظام تمرين مؤكدا أن ما ساعد محمد صلاح بظهور بعضلات علي شكل أصابع هو عمل الدورة الدموية بشكل سليم.



وأوضح شعراوي ، أن أي لاعب يريد الوصول إلي هذا الشكل مثل محمد صلاح عليه اتباع نظام غذائي معين والمتابعة مع مدربين .

نشر محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع إنستجرام.

ونشر صلاح صورة له مظهرًا عضلات بطنه القوية أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية.

وتوج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.