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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد فريدة وأحدب نوتردام وتكرم اسم الكاتب الراحل اسامة نور الدين

صدى البلد

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المونودراما المسرحية فريدة المستلهم من أغنية البجعة للروسى تشيكوف كتابة وإخراج أكرم مصطفى وعرض احدب نوتردام عن رواية الكاتب الفرنسى فيكتور هوجو وكرمت اسم مترجمه ومعده الكاتب الراحل اسامة نور الدين وذلك بمسرح الطليعة وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة.

قالت عبد الدايم ان فن المسرح يجسد الواقع بصوره المتعددة ويتوصل إلى حلول للقضايا كما يساهم في نشر الوعي ويساعد علي تعزيز الحوار الهادف باعتباره مرآة تعكس ملامح المجتمع ، واوضحت ان تقديم اعمال الادب العالمى من خلال مسرح الدولة يعكس مهارات المسرحيين المصريين المميزة والقادرة على تجسيد اعظم المؤلفات ببراعة ، واضافت ان إنتاج عروض مسرحية جادة يدعم تكوين شخصيات مستنيرة ويبث القيم الايجابية بين الجميع .

يذكر أن عرض فريدة مستلهم عن أغنية البجعة لـ تشيكوف كتابة وإخراج أكرم مصطفى ويدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية من خلال عدد من المشاهد التمثيلية التى تعبر الجانب الخفى في حياة الفنان ، وبطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله ،موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز ، ماكياج روبي مهاب .

اما عرض أحدب نوتردام لـ فيكتور هوجو ، ترجمه واعده للمسرح الراحل أسامة نور الدين، وإخراج ناصر عبد المنعم بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي.وتدور احداثه حول شخص احدب يتولى راعى الكنيسة العناية به ويدربه على العمل ليصبح قارع الاجراس في كاتدرائية نوتردام ويصاب بسبب ذلك بالصمم ثم يتم اختياره كرئيس المهرجين في الاحتفال السنوي الذي يقام في باريس وخلاله يقع  في حبِ فتاة جميلة ويتم القبض عليه فتشفق عليه الفتاة وتساعده في الهرب وتتوالى الاحداث .

إيناس عبد الدايم مسرح وزيرة الثقافة مسرح الطليعة مونودراما أحدب نوتردام

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