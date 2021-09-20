ثروت سويلم : تفاجأت بترشيحي لعضوية رابطة الأندية.. وأحمد مجاهد لا يعرف المجاملة

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، إنه تفاجئ بترشيحه ضمن الرابطة، خاصة وأنه ابتعد تمامًا عن المشهد الكروي منذ خروجه من الجبلاية.

وأضاف سويلم، أنه كان في دبي مساء السبت، وتلقى اتصالًا من أحمد مجاهد لإبلاغه بترشيحه، مضيفًا «تفاجئت لأنني دائمًا على خلاف مع أحمد مجاهد المعروف عنه عدم مجاملة أي شخص عكسي كوني أحب مجاملة الناس القريبين مني وأهلي بالشرقية».

وتابع «رابطة الأندية إن لم تكن مبنية على قوة وأساس جيد لن تنجح، خاصة وأننا طالما حلمنا بتنظيمها لعمل شكل جيد لبطولة الدوري الممتاز، لكنني متفائل كون الرابطة تضم أعضاء جديرين بمناصبهم».

واختتم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، أن رابطة الأندية لا يجوز أن يترأسها شخص ونائب له ولا بد أن تتكون جميعها من أعضاء فقط».