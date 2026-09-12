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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ولادة في السفارة..سيدة أجنبية تضع مولودها على باب القنصلية وتشكر رجال الإسعاف

ولادة في السفارة
ولادة في السفارة
عبدالصمد ماهر

نجحت الأطقم الإسعافية، في الاستجابة لاستغاثة عاجلة تلقاه الخط الساخن 123 صباح اليوم، بشأن تعرض سيدة إندونيسية حامل في شهرها الأخير لآلام مخاض شديدة داخل مبنى سفارة إندونيسيا، الواقع بنطاق جاردن سيتي.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية، أنه في غضون دقائق معدودة، وصلت سيارة الإسعاف إلى أبواب السفارة، وسارعت الأطقم الإسعافية إلى تجهيز الترولي لنقل السيدة إلى المستشفى، إلا أنه تبين من خلال الفحص الأولي أنها على وشك الولادة، وأن نقلها في تلك اللحظات ينطوي على صعوبة بالغة.

على الفور، بدأ المسعف ياسر فوزي أبو الفتوح، وزميله فني قيادة السعيد جمعة أحمد، في تهدئة السيدة وطمأنتها، وحثها على تنظيم أنفاسها، مع تقديم الدعم اللازم لها خلال عملية الولادة.

قطع الحبل السري 

وبالفعل، وضعت السيدة طفلتها في ولادة طبيعية مكتملة، وسارع رجال الإسعاف إلى قطع الحبل السري وفق إجراءات الأمان، مع تجفيف الطفلة وتحفيزها والتأكد من انتظام تنفسها وسلامة علاماتها الحيوية.

وأصر رجال الإسعاف على اصطحاب الأم وطفلتها إلى مستشفى المنيرة العام، حيث خضعت الأم والطفلة للفحص الطبي من جانب الأطباء، الذين أكدوا استقرار حالتهما الصحية بشكل تام.

جزيل الشكر والعرفان للزميلين ياسر فوزي والسعيد جمعة، لما أبدياه من ثبات ومهنية كبيرة في هذا الموقف العصيب، وتقديم نموذج إنساني راقٍ في صون حياة الأم وطفلتها، والحرص على سلامتهما ورعايتهما.

ولادة إندونيسيا السفارة الاسعاف مستشفي المنيرة

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