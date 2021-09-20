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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: أزمات الزمالك نتيجة أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز»

أحمد مجدي لاعب الزمالك
أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق

قال أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك السابق، إن ما يحدث داخل القلعة البيضاء من أزمات نتيجة أخطاء أشخاص سابقة لا تتحملها اللجنة الحالية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة حسين لبيب.

وأضاف مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة الحالية حصلت على 6 بطولات من 8 ألقاب جماعية، ويبذلون قصارى جهدهم، موضحًا أن ما فعلوه منذ توليهم المهمة يمكن وصفه بـ«الإعجاز».

وتابع أحمد مجدي «الزمالك استغنى عن أكثر من لاعب مهم على رأسهم كريم بامبو، لذلك أزمة حرمانه من القيد ستسبب له أزمة كبيرة للغاية خاصة وأنه يعاني من نقص عددي في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مراكز أخرى».

واختتم نجم الزمالك السابق «الإدارة الحالية أخطأت في عدم حسم أزمة القيد قبل الاستغناء عن بعض لاعبيها، خاصة وأن هذا الأمر وضع الفريق في ورطة بالاستغناء عن لاعبين دون تعويضهم، في ظل عدم قيد الصفقات الجديدة».

الزمالك حسين لبيب أحمد مجدى

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