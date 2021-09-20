ثروت سويلم : إبتعدت عن المشهد الرياضي منذ 2019 .. ورابطة الأندية حلم تأخر كثيراً

أشاد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم ، بقرار اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد ، الخاص بتشكيل رابطة الأندية المصرية ".

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : " رابطة الأندية خطوة رائعة من اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، وهي خطوة تأخر تنفيذها كثيراً ، وسبق أن كانت مطروحة من قبل ، لكنها لم تلق النجاح المطلوب ، وذلك نظراً لعدم التنسيق بين مسئولي الجبلاية و أعضاء الرابطة".

وأضاف سويلم :" إبتعدت عن المشهد الرياضي منذ استقالتي من الإتحاد المصري لكرة القدم عام 2019 ، ولكن حينما تم ترشيحي من الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد لشغل عضوية رايطة الأندية ، رحبت بالفكرة ولم أتردد في قبولها ".

وفي نفس السياق ، قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، إنه تفاجئ بترشيحه ضمن الرابطة، خاصة وأنه ابتعد تمامًا عن المشهد الكروي منذ خروجه من الجبلاية.

وأضاف سويلم، أنه كان في دبي مساء السبت، وتلقى اتصالًا من أحمد مجاهد لإبلاغه بترشيحه، مضيفًا «تفاجئت لأنني دائمًا على خلاف مع أحمد مجاهد المعروف عنه عدم مجاملة أي شخص عكسي كوني أحب مجاملة الناس القريبين مني وأهلي بالشرقية».

وتابع «رابطة الأندية إن لم تكن مبنية على قوة وأساس جيد لن تنجح، خاصة وأننا طالما حلمنا بتنظيمها لعمل شكل جيد لبطولة الدوري الممتاز، لكنني متفائل كون الرابطة تضم أعضاء جديرين بمناصبهم».

واختتم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، أن رابطة الأندية لا يجوز أن يترأسها شخص ونائب له ولا بد أن تتكون جميعها من أعضاء فقط».