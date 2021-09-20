إيمي 2021.. كيت وينسلت أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن Mare of Easttown

حصلت الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت على جائزة الإيمي الثانية في تاريخها، كأفضل ممثلة في عمل درامي قصير وهو مسلسل Mare of Easttown الذي فاز بثلاثة جوائز حتى الآن.

فازت كيت وينسلت بجائزتها الأولى عام 2011، وعادت لحصد العديد من التكريمات هذا الموسم عن مسلسلها الجديد Mare of Easttown.

وتألقت كيت وينسلت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي بفستان أسود بعد غياب فترة طويلة عن الأضواء.

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.