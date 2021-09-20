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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 20-9-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 20-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم..

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

 

الدينار الكويتي للشراء 49.3375 جنيه و 52.301 جنيه للبيع.

 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-9-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19-9-2021

 

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1775 جنيه و 4.1972 جنيه للبيع ‏.

 

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7595 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8852 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3216 جنيه للبيع.

 

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع.

العملات العربية البنك الأهلى المصرى العملات العربية مقابل الجنيه دينار ريال

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