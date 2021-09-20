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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تشارك في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

تشارك سوريا هذا العام في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد.

 

وبحسب وكالة سانا السورية سيجري الوزير المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة، كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.

 

وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين بيانا أمام الجمعية العامة يوم الاثنين الـ 27 من سبتمبر الجاري، الذي سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في البلاد والمنطقة.

 

هذا وسيضم الوفد السوري إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الوزير المقداد، الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية.

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سوريا الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وكالة سانا السورية بشار الجعفري

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