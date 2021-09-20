بدراجة هوائية .. طبيب لبناني يذهب للمستشفى لإجراء عملية ولادة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض.

ونشر الطبيب ذكي سليمان على صفحته عبر «فيسبوك» صورة له وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، بعد انتهاء العملية الجراحية في مستشفى رزق بالجامعة اللبنانية الأمريكية.

وعن تفاصيل ما حدث، أوضح «سليمان» أنه قصد مستشفى رزق مستقلا دراجته الهوائية بسبب نفاد البنزين من سيارته، متوجهًا بالحديث إلى الطفل المولود حديثًا: «يوما ما ستخبرك عائلتك أنك ولدت في زمن اضطر فيه الطبيب إلى ركوب الدراجة الهوائية لولادتك في زمن لا يوجد فيه البنزين ولا الأدوية ولا الكهرباء».

وقف انهيار الدولة ومعالجة الأزمات

ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منح الثقة لها، وكذلك جلسة أخرى، في قصر الأونيسكو، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وسيناقش مجلس النواب اللبناني البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ» التي رأت النور في 10 من سبتمبر الجاري، ونيل الثقة النيابية على أساسه.

والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع بدء الوزراء التسليم والتسلم.

ملفات مُلحة في لبنان



وأكد رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي أن الحكومة ستنال ثقة مريحة من النواب، ولكن المطلوب منا جميعا أن نعمل لنعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها، من خلال معالجة الملفات الحياتية الموجعة التي يئن من حملها اللبنانيون، بموازاة العمل مع الهيئات الدولية المعنية على إطلاق المعالجات المتوسطة والطويلة الأمد.

وشدد « ميقاتي» على أن الملفات الأكثر إلحاحا والتي سينظر لها أولًا هي وقف إذلال الناس بالطوابير وتأمين المواد الأساسية والدواء، ومعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

ونوه أنه ابتداءً من غد الثلاثاء سيدعو إلى اجتماعات متواصلة للجان الوزارة، لمناقشة كل الملفات، آملا أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات تباعاً مدعمةً بإجراءات عملية على أرض الواقع.