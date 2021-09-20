عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدراجة هوائية .. طبيب لبناني يذهب للمستشفى لإجراء عملية ولادة

طبيب يذهب للمستشفى
طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض.

ونشر الطبيب ذكي سليمان على صفحته عبر «فيسبوك» صورة له وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، بعد انتهاء العملية الجراحية في مستشفى رزق  بالجامعة اللبنانية الأمريكية.

وعن تفاصيل ما حدث، أوضح «سليمان» أنه قصد مستشفى رزق مستقلا دراجته الهوائية بسبب نفاد البنزين من سيارته، متوجهًا بالحديث إلى الطفل المولود حديثًا: «يوما ما ستخبرك عائلتك أنك ولدت في زمن اضطر فيه الطبيب إلى ركوب الدراجة الهوائية لولادتك في زمن لا يوجد فيه البنزين ولا الأدوية ولا الكهرباء».

وقف انهيار الدولة ومعالجة الأزمات

 

ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منح الثقة لها، وكذلك جلسة أخرى، في قصر الأونيسكو، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

 

وسيناقش مجلس النواب اللبناني البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ» التي رأت النور في 10 من سبتمبر الجاري، ونيل الثقة النيابية على أساسه.

 

والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع بدء الوزراء التسليم والتسلم.

ملفات مُلحة في لبنان


وأكد رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي أن الحكومة ستنال ثقة مريحة من النواب، ولكن المطلوب منا جميعا أن نعمل لنعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها، من خلال معالجة الملفات الحياتية الموجعة التي يئن من حملها اللبنانيون، بموازاة العمل مع الهيئات الدولية المعنية على إطلاق المعالجات المتوسطة والطويلة الأمد.

 

وشدد « ميقاتي» على أن الملفات الأكثر إلحاحا والتي سينظر لها أولًا هي وقف إذلال الناس بالطوابير وتأمين المواد الأساسية والدواء، ومعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

 

ونوه أنه ابتداءً من غد الثلاثاء سيدعو إلى اجتماعات متواصلة للجان الوزارة، لمناقشة كل الملفات، آملا أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات تباعاً مدعمةً بإجراءات عملية على أرض الواقع.

لبنان .. مسؤول يكشف موعد انحسار أزمة الوقود

تهديد.. أمريكا تعلق على استيراد لبنان للنفط الإيراني

لبنان أزمة لبنان نفاذ البنزين لبنان حالة مخاض جراحة نسائية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يرد على أحمد كريمة : التبرع للزمالك يجوز يا مولانا

مقارنة بين كورولا وجراند سيراتو موديل 2021

هل يجوز الاقتراض للتقديم في جامعة خاصة؟.. الإفتاء تجيب

النيابة تطلب تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

بدراجة هوائية .. طبيب لبناني يذهب للمستشفى لإجراء عملية ولادة

الوزراء يصدر العدد الثاني من مجلة "آفاق اجتماعية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

حكم التبرع للأندية الرياضية وإخراج الزكاة لـ الزمالك.. رأي الشرع

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ