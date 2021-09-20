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رئيس التحرير
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مرأة

ثمانية أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك

صدى البلد

يلعب الغذاء دورًا مهمًا في الصحة ، و اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن تجعل يشعر احد تنشيط طوال اليوم وأيضا تحقيق التوازن بين المزاج، وتقول جيوتي بهات، اختصاصي تغذية في مستشفى Jaslok ومركز الأبحاث.

تلعب الأطعمة دورًا رئيسيًا في موازنة حالاتنا المزاجية المختلفة - سواء كانت سعيدة ، أو حزينة ، أو غاضبة ، أو مكتئبة ، أو قلقة. لقد درس الباحثون القليل من الأطعمة والمغذيات التي يمكن أن ترتبط بصحة الدماغ ".

على هذا النحو ، تسرد بعض الأطعمة والعناصر الغذائية التي تلعب دورًا في تحسين الحالة المزاجية.

1. الشوكولاتة الداكنة: الكاكاو غني بمادة التربتوفان التي تستخدمها أدمغتنا لإنتاج السيروتونين ، وهو ناقل عصبي. السيروتونين هو هرمون رئيسي يساعد على استقرار الحالة المزاجية.

2. الشاي الأخضر : يشتهر الشاي الأخضر بقدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الالتهابات ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتشين (EGCG) ، والتي تساعد على تعزيز وظائف المخ كما أنه يساعد الشخص على الشعور باليقظة - بفضل محتواه من الكافيين - إلى جانب تحسين الذاكرة.

3. الفلفل الحلو : غني بفيتامين أ ، ب 6 ، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو الدماغ ووظائفه ، كما أنه يساعد الجسم على إنتاج هرمونات السيروتونين والنورادرينالين (التي تؤثر على الحالة المزاجية).

4. أوميغا 3 الأطعمة الغنية : أوميغا 3 تساعد على السيطرة على أمراض القلب ويساعد فقدان الوزن، ولها أيضا خصائص مضادة للأكسدة. يُعرف أيضًا بخفض الاكتئاب والحالات العقلية والسلوكية الأخرى السلمون وبذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات هي بعض المصادر المعروفة.

 

الدماغ المزاجية المزاج نظام غذائى الأطعمه الحالة المزاجية

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