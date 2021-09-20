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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ضمان الجودة بجامعة سوهاج يعقد اجتماعاً لاستعراض أنشطته السنوية وخطته المستقبلية

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج ، فعاليات الاجتماع السنوي لمركز ضمان الجودة بالجامعة ، لاستعراض ما تم إنجازه من أعمال خلال العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

 

وذلك بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ،  ومنسقي البرامج التعليمية، ومديري مراكز التطوير والتنمية المهنية، ووحدة التايكو وفريق المراجعين بالمركز،  وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

 

وفي بداية كلمته وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق ، الشكر لاعضاء المركز لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، من أجل تطبيق معايير الجودة بأعتبارها المطلب الأساسي لتطوير المنظومة الجامعية بكفاءة وفاعلية، لتتماشي مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة التي تشهدها العالم.

 

وقال “عبد الخالق”، إنه خلال الاجتماع تم استعراض التقرير السنوي لأنشطة المركز والجهود التي قام بها خلال عام 2020/2021 ، في عدة مجالات ومنها البنية المؤسسية والقانونية للمركز، ومجالات التدريب وتنمية المهارات، الدعم الفني والزيارات الميدانية للكليات.

 

وأضاف أنه تم استعراض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها وحدات ضمان الجودة بالكليات، ومناقشة  العقبات التي تحول دون استيفاء تحقيق  بعض الأهداف العليا للجامعة في مجال ضمان الجودة، إلى جانب نتائج ورشة العمل الأولى الخاصة بمناقشة عملية ادماج مهارات ريادة الأعمال والتنمية المهنية ضمن توصيف البرامج التعليمية القائمة لإكساب الطلاب القدرة على خلق فرص عمل.

 

من جانبه ، أوضح الدكتور أحمد الخطيب، أن الإجتماع  انتهي بعدة توصيات منها إستكمال البنية المادية والبشرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات، تفعيل إجراءات للمسائلة و التحفيز  للأفراد بشأن اتمام عمليات ضمان الجودة في ضوء المعايير الصادرة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

 

وذلك فيما يخص الإدارة المؤسسية وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي ، مثل (التقارير السنوية للكليات – التقرير السنوي للبرنامج التعليمي- الكتاب الالكتروني)، وأيضاً زيادة كفاءة منظومة ضمان الجودة  في البرامج التعليمية والعمليات الأكاديمية ضمن موازنة الجامعة السنوية، دعم الإجراءات التنفيذية أو التوصيات التي نتجت عن ورشة العمل الأولى التي تم تنظيمها بالمركز بالتعاون مع مراكز التطوير والتنمية المهنية.

 

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وحدة التايكو، نادي ريادة الأعمال بالجامعة والتي ركزت على تحديد مهارات ريادة الأعمال والتنمية المهنية  المرغوب ادماجها  ضمن المهارات العملية، العامة، الجدارات الذهنية بكل مقرر، إعداد دليل عضو هيئة التدريس لشرح الأنشطة الخاصة بتحقيق مهارات ريادة الأعمال في المقررات الدراسية.

 

واضاف الخطيب انه من ضمن التوصيات ايضاً إعداد مقرر خاص بريادة الأعمال والتنمية المهنية على أن يكون ضمن متطلبات الجامعة الإجبارية ويتم تدريسه في الفرقة الأولى على مستوى الكليات، تدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس للعمل كميسرين - مراقبين  للطلاب أثناء تنفيذ الأنشطة الخاصة بمهارات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

 

التوسع في توفير عدد من حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة لتمكين الطلاب والخريجين بالجامعة من خلق فرص عمل، كما تضمنت التوصيات إنشاء مركز لريادة الأعمال، خلق فرص استثمارية لتنمية موارد الجامعة الذاتية ودعم عمليات التدريب الميداني لطلاب البرامج التعليمية المختلفة.

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