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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور عاصم فرج: إهمال الفتاة يصيبها بمرض نتف شعر حاجبيها

الدكتور عاصم فرج
الدكتور عاصم فرج

قال الدكتور عاصم فرج طبيب الجلدية، إن أكثر جزء يجذب النظر علميًا في الوجه هو منطقة الحواجب ويتم التعرف على الثعلبة من خلالها في بعض الأحيان، متابعًا أن مرض نتف الشعر يصيب الحاجب فقط وهذه الظاهرة تنتشر في الفتيات الأصغر سنًا .

وأضاف عاصم فرج خلال حواره مع برنامج “صباحك مصري” على قناة “إم بي سي مصر 2” ، أنه على الأسر الانتباه للفتاة الأكبر سنًا، لأنه عندما يتم إهمالها تقوم بنتف شعر حاجبيها كانعكاس نفسي واستخدامها كوسيلة لجذب الأنظار وذلك لإهمال أسرتها لها.

وتابع عاصم فرج، أن هناك مرض يسمى بتليف الشعر الأمامي من الممكن أن يسبب تطاير شعر الحاجبين.

وشدد عاصم فرج على خطورة طرق التجميل الخاطئ للحاجبين ومن أخطرها رسم التاتو.

وفي هذا السياق قال الدكتور عاصم فرج، إن علاج التسلخات أفضل علاج له وضع الكريمات الترطيبية مع ضرورة الأهتمام بالنظافة الشخصية والحرص الدائم على ارتداء الملابس القطنية بالإضافة إلى تناول مضادات الفطريات .

أسباب تساقط شعر الحواجب يوضحها د. عاصم فرج - YouTube

عاصم فرج الجلدية طرق التجميل الخاطئ اخبار توك شو توك شو

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