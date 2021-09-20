بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.. إسرائيل تعلن استئناف العلاقات مع السويد

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم "الإثنين"، عن استئناف العلاقة مع السويد بعد توقف دام 7 سنوات.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فأن هذه الخطوة جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها الوزير لابيد مع نظيرته السويدية، آن ليند، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية في بيان إن "المكالمة الهاتفية كانت جيدة للغاية، وأوضحت فيها سياسة بلادنا من دفع عملية السلام إلى الأمام، تقيدا بحل الدولتين".

وأضافت أنها شجبت الإرهاب، مشددة على التزام بلادها بأمن إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين بعد قطيعة استمرت منذ عام 2014، إذ أن العلاقات الإسرائيلية السويدية تأزمت عقب اعتراف ستوكهولم بقيام دولة فلسطين.