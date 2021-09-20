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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيقات|طبيب اسجد للكلب يكشف عن محاولة ابتزاز من أجنبي بسبب مايوه

صدى البلد

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب أسجد للكلب.

 

وقال الطبيب عمرو خيري خلال التحقيقات: "أنا مبعتش الفيديو ده لأي حد نهائيا بأي صورة من الصور"، ومحدش شاف الفيديو ده غير اللي كانوا موجودين معايا في الاوضة واحنا بنهزر اللي هم عادل وعمرو ومعتز، لكني فوجئت بواحد اسمه أحمد يحيى شريف وشهرته أبو لؤي من الإسكندرية وواحد تاني اسمه محمد حسان من مرسى مطروح أنا معرفهمش نشروا الفيديو.

 

وتابع طبيب اسجد للكلب: "في شهر 7 الماضي حصل قرصنة على تطبيق الواتس اب بتاعي واكتشفت كده لما دخلت على الواتساب ولقيت كل الحاجات اللي عليه ممسوحة، تواصلت مع شركة واتساب عبر الإيميل وقولتلهم أن حصل قرصنة على الحساب بتاعي وقالولي هنرجعهولك بس الإجراء ده بياخذ أسبوع وبعد أسبوع فعلا رجعولي الحساب بتاعي وبعد ما الحساب بتاعي رجع بحوالي شهر تقريبا جالي مكالمة من دولة أذريبجان وحاولوا يبتزوني بصورة لبنت عمتي بالمايوه جابوها من على الواتساب وقالوا لي هنبعت الصوره دي لمراتك ومديتهمش فرصة يطلبوا منى طلبات وعملتلهم بلوك".

 

وأضاف الطبيب خيري خلال التحقيقات، لم أقم بتحرير أي محضر بشأن واقعة قرصنة تطبيق الواتساب، وده لأني تعرضت لواقعة سب وتشهير من أحد المرضى قبل كده عبر موقع الفيسبوك وروحت مباحث الإنترنت بالعباسية وعملت محضر لم يصل لنتيجة وبالتالي مروحتلهمش تاني لما تعرضت لواقعة القرصنة ولم استشعر بوجود ضرر قادم.

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وأختتم طبيب اسجد للكلب قائلا: "أنا معرفش الشريف وأبو لؤي اللي قولت عليهم، إذا كان هما ليهم علاقة بواقعة قرصنة الهاتف ولا لا بس الناس دي أول ناس نشرت الفيديو على الفيسبوك"، ويمكن أكون صورت الفيديو ده بالكاميرا عبر تطبيق الواتساب بس أنا مش متذكر إذا كنت صورت بكاميرا الموبايل ولا بكاميرا الواتساب.

 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

جنح النزهة طبيب بشري واقعة طبيب أسجد للكلب طبيب أسجد للكلب

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