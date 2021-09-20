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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشندويلي يعود لشاشة صدى البلد بعد غياب شهر نتيجة حادث على الهواء

الإعلامى عاصم الشندويلى
الإعلامى عاصم الشندويلى

عاد الإعلامى عاصم الشندويلى لمباشرة عمله  بقناة صدى البلد، ليواصل تغطياته المباشرة وتقاريره وتحقيقاته التليفزيونية بعد غياب دام لشهر ونصف نتيجة تجبيس قدمه اليمنى وتلقى علاج طبيعى بها  وذلك نتيجة دهس دراجة نارية لقدمه وكتفه اليمنى أثناء تغطيته على الهواء للحالة المرورية ببرنامج صباح البلد .

 

وأوضح الشندويلى أن فترة غيابه عن الشاشة كانت بالنسبة له صعبة للغاية نظرا لحبه الشديد لعمله وحرصه المستمر على تقديم الكثير من القضايا التى تهم المواطن وتعبر عن نبض الشارع الأمر الذي جعله يؤكد بعودته ، مواصلة عمله بكل جهد وإخلاص تقديرا لمتابعيه وحبه لمهنته التى يعتز بها.

 

كما قدم الشندويلى جزيل الشكر لكل من تواصل معه اثناء فترة غيابه للاطمئنان عليه من زملائه وأصدقائه ورؤسائه بالعمل وفى مقدمتهم زملاؤه ببيته الكبير صدى البلد  وأيضا المسئولون الذين حرصوا على دعمه معنويا وأيضا متابعوه على التليفزيون والسوشيال ميديا وكل محبيه .


وأعرب عن كامل سعادته بالكم الهائل من التليفونات التى استقبلها بعد الحادث وأثناء فترة مرضه للاطمئنان عليه مؤكدا ان كل هذه المشاعر النبيلة كانت بمثابة داعم قوى له أثناء فترة علاجه .

 

كما أعلن الشندويلى عن عودته أيضا لبرنامجه التوك شو الصباحى نهار جديد الذي يقدمه يومى السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحا للثانية عشرة ظهرا على شاشة قناة مصر الزراعية .

 

يذكر أن المذيع عاصم الشندويلى كان قد تعرض لحادث أثناء تغطيته على الهواء للحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى شارع التحرير بالدقى و شارع جامعة الدول العربية، حيث صدمته دراجة نارية مسرعة ما أدى الى دهس الدراجه النارية لقدمه اليمنى واصابته بكتفه وانقطاع البث المباشر بسبب الحادث واسفر ذلك عن شرخ بالقدم اليمنى وتمزق شديد بالأربطه وتجبيس القدم لمدة شهر وتلقى برنامج علاج طبيعى بعد فك الجبس لمدة اربعة أشهر .

حادث الحالة المرورية قناة صدي البلد صدى البلد الإعلامى عاصم الشندويلى عاصم الشندويلي

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