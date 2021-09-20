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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي: مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل كورونا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على كلمة الرئيس السيسي في جلسة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن  قضايا  التنمية الاقتصادية تعتبر البند الأول في أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .


وأضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الرئيس السيسي حريص على الحديث أمام دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التنمية المستدامة داخل مصر ".

 

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وتابع محمد حجازي :" الرئيس السيسي تحدث عن كيفية مواجهة مصر  لجائحة كورونا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مصر بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

 

وأكمل محمد حجازي :" مؤسسات التمويل الدولية أشادت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في مصر ".

 

ولفت محمد حجازي :"  مصر  عملت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة"، مضيفا:"  الرئيس السيسي تحدث  في كلمته عن مبادرة حياة كريمة التي تغير وجه الحياة لـ 58 مليون نسمة السيسي".
 

السيسي الرئيس السيسي الأمم المتحدة التنمية اخبار التوك شو

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