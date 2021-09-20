13 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط للدورة الـ 37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري، والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز والمخرجة الفرنسية أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهي الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

وكان كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن اختيار كل من السينما السورية والتونسية للاحتفاء بهما ضمن فعاليات المهرجان.

وقال “أباظة”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اختيار الاحتفاء بالسينما السورية والتونسية جاء بعد دراسة متأنية وهو نوع من الدعم لهما في ظل الظروف التي تمر بالبلدين.

وأوضح أن هناك برنامجا خاصا يتم من خلاله عرض عدد من الأفلام السورية والتونسية، فضلا عن تكريم أحد المبدعين وهو النجم السوري دريد لحام.