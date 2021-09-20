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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع موسم الدراسة .. لا تضع هذه الأطعمة فى اللانش بوكس

أطعمة يجب تجنب وضعها
أطعمة يجب تجنب وضعها فى اللانش بوكس

انتشر في السنوات الأخيرة اللانش بوكس بين الأطفال حيث يتم فيه وضع بعض الأطعمة والعصائر لكي يتناولها الأطفال في المدرسة، ولكن ما لا تعلمه الكثير من الأمهات أن اختيار الأطعمة لا يكن وفق ميول الطفل فقط بل هناك الكثير من المعايير التى يجب اختيارها بعناية شديدة.

 

يعد اختيار محتويات اللانش بوكس من أهم الأشياء التى يجب أن تهتم بها الأمهات حيث هناك الكثير من المعايير التى تمكن الأم من اختيار الأطعمة الصحية التى تبني جسم ومناعة الطفل وفي نفس الوقت مذاقها لذيذ، كما أن هناك بعض الأطعمة التى تعتقد الأمهات أنها مفيدة لكنها تدمر صحة الطفل.


وعرض موقع “  healthymummy ” أبرز 5 أطعمة يجب تجنب وضعها فى اللانش بوكس .

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عصير الفاكهة المعلب


فهي ليست مشروب فاكهة طبيعية وصحية إنما هى عبارة عن مشروب فواكه سكرية تحتوي على كميات كبيرة من السكر وبعض المواد الصناعية ويمكن استبداله بمشروبات الديتوكس الطبيعية المحتوية على فاكهة ذات مذاق لذيذ منقوعة فى الماء.

البسكويت المالح


تحتوي العديد من البسكويت المالح على نفس القدر من الملح والدهون مثل رقائق البطاطس العادية كما أن أغلب الأنواع التى يتم وضعها فى اللانش بوكس ليست مصنوعة من الحبوب الكاملة ويعد الخبز المقرمش أو كعك الأرز من الخيارات الصحية، ويمكنك حتى محاولة صنع مقرمشات الروزماري وبذور الكتان الصحية في البيت.

 حليب ذو نكهة صناعية


الحليب مفيد للأطفال، لكن ليس عندما يضاف له كميات كبيرة من السكر والألوان الصناعية ومكسبات الطعم فلذا يجب عدم وضعه فى اللانش بوكس

الشوكولاتة


تحتوي الشوكولاتة المغلفة التقليدية على قيمة غذائية قليلة جدًا كما أنها لذيذة ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثير منها مليء بملاعق صغيرة وملاعق صغيرة من السكر المضاف وعندما يتعلق الأمر بعلبة الغداء القابلة للدهن، فمن الأفضل التمسك بالغمس والأطعمة القابلة للدهن التي تحتوي على مواد غذائية مثل دهن الأفوكادو والحمص والجبن القريش، ولا يزال بإمكانك إعطاء أطفالك جرعتهم من الشوكولاتة ولكن جربي الشوكولاتة بالبندق الصحية ويمكن إعدادها فى المنزل.

اللحوم المصنعة


يرغب الأطفال فى تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والبرجر لأن مذاقها شهي ويعجبهم كثيرا ولكن يجب عدم وضعها فى اللانش البوكس الخاص بهم نهائيا لأنها من أخطر المواد الغذائية على صحة الأطفال والكبار وتجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض ويمكن استبدالها بأكلات خفيفة يتم صنعها في المنزل مثل ميني بيتزا.

اللانش بوكس الاطفال عودة الدراسة موسم الدراسة صحة الاطفال أطعمة عصير الفاكهة المعلب اخبار صحة

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