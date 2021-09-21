اليوم.. آخر موعد للاختبارات التحريرية القبول طلاب الدراسات العليا بألسن عين شمس

أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا المتقدمين لفصل الخريف 2021 في مراحل الدراسات العليا المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه تقدم للالتحاق بالدبلوم والدكتوراه في اقسام الكلية 280 طالبا، بالإضافة الى 22 طالبا تقدموا للالتحاق ببرنامج تكنولوجيا الترجمة، وهو البرنامج الذي تم تدشينه هذا العام بقسم اللغة الإنجليزية، والذي يهدف الى ترسيخ الدراسات البينية في مجال اللغات والترجمة و علم الحاسوب واعداد كوادر تجمع بين المعارف اللغوية والتكنولوجية ومهارات الترجمة.

وقام الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية للجان للتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، حيث تم توزيع الطلاب على عدد من القاعات بعدد 15- 20 طالبا في كل قاعة وتعقيم كافة الطرقات والقاعات التي تجري بها الاختبارات.

وأشار إلى أن اختبارات القبول التحريرية تجري على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 سبتمبر، تليها اختبارات شفوية يوم 26 من الشهر ذاته، وبعد ذلك يتم قيد الطلاب الناجحين في الاختبارين التحريري والشفوي.