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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أمير كرارة يعلن قيامه ببطولة مسلسل "هجمة مرتدة" في الجزء الثاني

أمير كرارة
أمير كرارة

أعلن الفنان أمير كرارة ، مشاركته في الجزء الثاني لمسلسل “هجمة مرتدة” وتوليه دور البطولة، والذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال، وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

 

وأضاف أمير كرارة، خلال كلمته على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، أن مسلسل “الاختيار” بجزئيه الأول والثاني جعل العديد من صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن، وأهمية الدفاع عنه ضد أي محاولات العبث بمقدراته.

 

وشارك الفنان أمير كرارة النصائح لطلاب معهد الفنون المسرحية، مشيرا إلى أهمية وقيمة المسرح المصري لما له من دور في تشكيل خبرات الفنان .

 

يذكر أن النجم أحمد عز قام ببطولة الجزء الأول من هجمة مرتدة في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

 

وكان  مهرجان المسرح العربي للمسرح في دورته الـ38 انطلق مساء الأثنين بحضور العديد من الفنانين وتضم   لجنة التحكيم لمهرجان عدد من كبار المخرجين والمنتجين بجانب اعضاء هيئة التدريس بالمعهد وهم  المهندس حسام صالح  الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، السيناريست مريم ناعوم ،المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، اللمؤلف محمد سليمان عبد الملك ،المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البيستاوي، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامي، الدكتورة إيمان حسني.

 

عروض مهرجان المسرح العربي :

يشارك في مهرجان المسرح العربي، 10 عروض مسرحية وهم “توشوريت” ويعرض للمخرج خالد شكري ويعرض يوم الثلاثاء، وعرض “وعد الدم” للمخرج أحمد رمادي، يوم الأربعاء.

وعرض “نور” للمخرج أحمد ثروت، ويعرض يوم الخميس، بينما يعرض “أول فيصل برودواي” للمخرج حسام قشوة يوم الجمعة.

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ويعرض “خلي بالك" للمخرج محمود عبد الرازق، يوم السبت، كما يعرض “بداية ونهاية” للمخرج إبراهيم أشرف يوم الأحد، ويعرض “سنجن النسا” للمخرج يوسف مراد يوم الأثنين، بينما يعرض “صوت بلا صدى” للمخرج محمد فريد يوم الثلاثاء، و"أحلام شقية" للمخرجة تغريد عبد الرحمن يوم الأربعاء، والعرض الأخير “رصد خان” للمخرج محمد حسني يوم الخميس، بينما يقام حفل ختام مهرجان المسرح العربي، يوم الجمعة.

أمير كرارة الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة رمضان المقبل

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