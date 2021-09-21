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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تبدأ استقبال تقديمات الطلاب الجدد.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

أعلنت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن بدء استقبال التقديمات للطلاب الجدد من اليوم الموافق 21 من سبتمير للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

ونوهت ادارة الكلية ، سيتم التقديم لطلاب شعبة اللغة العربية بمدرجي الدكتور سيد توفيق، والدكتور أبو بكر، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا طبقا للتوزيع  الاتي:
الثلاثاءالموافق 21/9/2021  من حرف ( أ ) الى حرف ( ر )
الاربعاء الموافق 22/9/2021من حرف ( ز ) الى حرف ( ل ) 
الخميس الموافق 23/9/2021من حرف ( م ) الى حرف ( ي )

كما  سيتم التقديم  للطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية أو برنامج الإرشاد الأثري أو برنامج نظم المعلومات الأثرية بقاعة المؤتمرات بالكلية .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للطلاب الحاصلين على الحد الادنى لكليات الآثار بـ الجامعات الحكومية .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إن هذه البرامج تتمثل فى برنامج نظم المعلومات الأثرية، يتيح هذا البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلم الآثار ويؤهل الطالب للعمل فى الحقل الأثري بمختلف فروعة كما يؤهلهم للعمل فى مجال البرمجيات .

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، أما البرنامج الثانى برنامج الإرشاد الأثري ، يمتاز برنامج الإرشاد الأثري بتأهيل الطالب للعمل فى مجال الإرشاد السياحى والاثرى كما يقوم الطالب من خلاله بدراسة التاريخ واثار مصر وكذلك دراسة اللغات الأجنبية المختلفة بالإضافة إلى علم السياحة .

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى البرنامج الثالث  شعبة اللغة الإنجليزية  ، من خلالها يقوم الطالب بدراسة أحد تخصصات علم الآثار ( الآثار المصرية - الآثار الإسلامية - ترميم الاثار - الاثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يؤهل الخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .

وصرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن  فتح باب القبول بالدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .
 

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وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية تعلن الآثار فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .

جامعة القاهرة الثانوية العامة الدراسات العليا كلية الاثار مرحلة البكالوريوس دراسة التاريخ

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