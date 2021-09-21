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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المريخ يصل إلى أبعد نقطة عن كوكب الأرض

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

وصل كوكب المريخ أمس الاثنين، إلى أبعد نقطة عن الأرض - الأوج - عند الساعة ( 11:44 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى مسافة 394,938,379 مليون كيلومتر منا. نظرًا لأن حجم وإضاءة كوكب المريخ في سماء الليل يتناقصان عندما يكون بعيدًا عنا ، فإن هذا يمثل اللحظة التي سيبدو فيها أصغر حجمًا ، حيث يبلغ قطره 3.5 ثانية فقط.

مع ذلك ، من الناحية العملية ، سيكون قريبًا جدًا من الشمس للمراقبة ، بزاوية قدرها 5.860936909828343 درجة فقط عنه ، حيث سيكون قريبًا من الاقتران بالشمس.


جدير بالذكر أنه قد ظهر بدر شهر صفر يوم  الإثنين، وهو البدر الأخير في صيف عام 2021، ويُسمى بـ "قمر الحصاد" في هذا التوقيت من السنة، في ظاهرة فلكية يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بمجال الرصد والتصوير.

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سيشرق البدر الأخير من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر سيكون  كبيرا عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه ورديا أو برتقاليا ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.


وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،  إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث ظاهرة فلكية كوكب المريخ قمر

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