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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن نصر: طب الإسكندرية أشرفت على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

قال الدكتور أيمن نصر، مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والمشرف  على التطعيمات بالجامعة، إن كلية الطب أشرفت على التطعيمات بالجامعة، وتم إنجاز الكثير في ملف التطعيمات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

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وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة ” عبر فضائية “أون” أنه تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين لنحو 8000  فرد من الاعضاء  ويتبقى 10% .

 

 وتابع ، أنه بالنسبة للطلبة بداية من  الشهر الحالى انتهينا من تطعيم 20 الف طالب بكليات جامعة الاسكندرية وسننتهى من التطعيمات منتصف أكتوبر القادم.

 

عدد الطلبة على مستوى الجامعة 190 ألف طالب

وأشار   مدير عام شئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والمشرف 
على التطعيمات بالجامعة إلى أن عدد الطلبة على مستوى الجامعة 190 ألف طالب وسيتم الانتهاء من التطعيم قبل افتتاح العام الدراسي وسيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب يوم 25 سبتمبر .

مستشفيات جامعة الإسكندرية كلية الطب دكتور أيمن نصر أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية

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