أيمن نصر: طب الإسكندرية أشرفت على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة

قال الدكتور أيمن نصر، مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والمشرف على التطعيمات بالجامعة، إن كلية الطب أشرفت على التطعيمات بالجامعة، وتم إنجاز الكثير في ملف التطعيمات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة ” عبر فضائية “أون” أنه تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين لنحو 8000 فرد من الاعضاء ويتبقى 10% .

وتابع ، أنه بالنسبة للطلبة بداية من الشهر الحالى انتهينا من تطعيم 20 الف طالب بكليات جامعة الاسكندرية وسننتهى من التطعيمات منتصف أكتوبر القادم.

عدد الطلبة على مستوى الجامعة 190 ألف طالب

وأشار مدير عام شئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والمشرف

على التطعيمات بالجامعة إلى أن عدد الطلبة على مستوى الجامعة 190 ألف طالب وسيتم الانتهاء من التطعيم قبل افتتاح العام الدراسي وسيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب يوم 25 سبتمبر .