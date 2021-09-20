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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث..الحبس 3 أشهر لـ "سيدة المحكمة" مع إيقاف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية.. قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الإثنين عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

 

الحبس 3 أشهر لـ "سيدة المحكمة" مع إيقاف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في العباسية، بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا وفي الموضع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمة نهى الإمام بالحبس لمدة 3 اشهر، مع إقاف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية.  

 

جرعة مخدر زائدة..تشريح جثة شاب عثر عليه داخل مطعم شهير بعين شمس

صرحت النيابة العامة بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفى داخل حمام مطعم شهير بمنطقة عين شمس لبيان سبب الوفاة ،  كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرة المتوفى، وسماع أقوالهم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة.

 

 قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

قررت النيابة العامة منذ قليل حبس محمد السيد عبد الوهاب محمد (قائد السيارة رقم ط ل ف/ ٩١٥) اربعة ايام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في واقعة الإصطدام بالسيارة رقم  ( د ف ا / ٤٥٧)  قيادة هاني شحات جداوي طنطاوي ( امام وخطيب بوزارة الأوقاف ) بتقاطع شارع مصطفي النحاس مع حسن المامون والتي نتج عنها وفاة الأخير.

 

إحداث تمييز بسبب الدين والعقيدة.. نص اتهامات النيابة لـ طبيب "اسجد للكلب"

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.

وخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم عمرو خيري في وجود المحامي الخاص به، اتهامات قيامه بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن استغل سلطته عليه كونه مساعدا له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع سخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته.

 

حبس 3 أشخاص تورطوا في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس ٣ أشخاص متورطين من ضمن تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا عبر الدروب الصحراوية ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا، بحثاً عن فرصة عمل عبر دولة ليبيا بطريقة غير شرعية.

نشر قسم الحوادث سيدة المحكمة جثة شاب تشريح جثة شاب طبيب أسجد للكلب تهريب المهاجرين الي ايطاليا

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